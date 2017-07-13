Лионель Месси: У Вальверде хорошая репутация, мы возлагаем на него большие надежды

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о приходе испанского специалиста Эрнесто Вальверде, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.

«С новым тренером «Барселона» заиграет по-новому. Вальверде работал с «Валенсией» и «Атлетиком». У него хорошая репутация. Мы возлагаем на него большие надежды.

Всякий раз, когда стартует новый сезон, у меня всего лишь одна цель – помочь «Барселоне» выиграть все трофеи», – приводит слова аргентинца Goal.

Напомним, Вальверде сменил на тренерском мостике сине-гранатовых Луиса Энрике.