Алексей Федоров: Большинство допинг-проб я сдал в родном Смоленске

Российский легкоатлет Алексей Федоров, которого 9 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила до международных соревнований под статусом нейтрального спортсмена, рассказал, что чаще всего допинг-офицеры IAAF навещали его на родине.

- Еще в конце 2015-го руководство IAAF говорило, что каждые полгода нужно сдавать по три внесоревновательных пробы. Затем, после Олимпиады, рамки сузились до трех допинг-тестов в течение квартала. Здесь от меня уже мало что зависело – нужно было ждать визитов офицеров допинг-контроля. Моей задачей оставалась добросовестная организация своего графика и своевременная отметка о своем местоположении в электронной системе ADAMS (online-программа для сбора и хранения данных о каждом легкоатлете). Эту информацию нужно было обновлять каждый час. Информация - до мельчайших деталей. Начиная от названия страны и населенного пункта, заканчивая номером домофона, квартиры или комнаты в отеле. Если допинг-офицеры в течение часа по указанному адресу меня бы не находили, то я получал предупреждения. Три «желтых карточки» - сродни применению допинга, а значит, долгосрочной дисквалификации.



При этом допинг-офицеры вели себя крайне вежливо. Ни одного предупреждения в мой пассив не занесено. Несколько раз допинг-офицеры были на моей родине, в Смоленске. Наверное, здесь брали больше половины внесоревновательных проб, - приводит «Рабочий путь» слова Федорова.



9 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила до международных соревнований под нейтральным флагом еще 16 российских легкоатлетов. Среди них – Алексей Федоров, выступающий в тройном прыжке.



Теоретически смоленский легкоатлет может пробиться на чемпионат мира в Лондон, но для этого Алексею на Кубке России в Ерино (он пройдет 14-15 июля) нужно выполнить квалификационный норматив – 16,80 метра.

