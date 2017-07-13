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Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.

«Это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно чем этот бой завершится – у меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи и бои. Я, конечно, трансляцию буду смотреть, даже разберу для себя какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом, это будет шоу за очень большие деньги.

Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста.

Сейчас UFC мне предложили провести бой в октябре, но я сказал, что не хочу спешить, и буду готов в ноябре. И что происходит сейчас? Дэйна Уайт выступил с заявлением, что Гэйджи может выйти на бой с Тони, если у меня не получится. Таким образом они хотят меня заставить подписаться на бой с Фергюсоном в октябре. Это все уловки UFC», – цитирует Нурмагомедова Lastround.

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