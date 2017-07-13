Голкипер Будаков подписал контракт с «Анжи»

Голкипер Александр Будаков на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи». Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.

Как сообщается, Будаков заключил соглашение с дагестанским клубом сроком на один год.

Добавим, что минувший сезон 32-летний Будаков провел в «Амкаре», но в официальных матчах пермской команды участия не принимал. Также вратарь имеет в активе четыре игры за юношескую сборную России и одну в составе второй сборной России.