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Голкипер Будаков подписал контракт с «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Голкипер Александр Будаков на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи». Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.

Как сообщается, Будаков заключил соглашение с дагестанским клубом сроком на один год.

Добавим, что минувший сезон 32-летний Будаков провел в «Амкаре», но в официальных матчах пермской команды участия не принимал. Также вратарь имеет в активе четыре игры за юношескую сборную России и одну в составе второй сборной России.

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