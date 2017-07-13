«МЮ» отказался от услуг Дайера и сосредоточился на трансфере Наингголана
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Манчестер Юнайтед» понимает, что «Тоттенхэм» ни при каких условиях не отпустит полузащитника сборной Англии Эрика Дайера.
Как сообщает Daily Mail, английский клуб обратил внимание на хавбека «Ромы» Раджу Наингголана, которым активно интересуется «Челси». Об этом заявлял сам футболист.
Отмечается, что игрок сборной Бельгии готов рассмотреть предложения от других команд. Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи исключил продажу хавбека.
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