Нико Хишир: Моя цель – упорно работать каждый день

Форвард Нико Хишир поделился впечатлениями от лагеря новичков «Нью-Джерси».

- После драфта было здорово приехать в Нью-Джерси, чтобы посмотреть клуб, который меня выбрал, встретиться с руководством. Но куда больше счастья у меня из-за того, что теперь я работаю в лагере развития новичков «Девилз». Мы тренируемся, выходим на лед, играем в хоккей. Хочу извлечь максимум пользы из этой недели. Тренеры уже рассказали мне кучу интересных вещей. Моя цель - усердно работать каждый день, становиться более сильным хоккеистом, - рассказал Хишир официальному сайту НХЛ.

Напомним, что «Девилс» выбрали Хишира под первым номером драфта 2017 года.