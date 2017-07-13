Юрис Савицкис: Приход Сандиса придаст уверенности хоккеистам рижского «Динамо»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что появление в команде Сандиса Озолиньша придаст уверенности хоккеистам.

Хоккеисты рижского «Динамо» будут играть увереннее с приходом Сандиса Озолиньша на должность главного тренера. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

- Приход Сандиса в первую очередь придаст уверенности хоккеистам. Я наблюдал за его тренировками, и видно, как мотивированы игроки. Но нужно понимать, что предсезонная подготовка - это одно дело, а уверенная игра на протяжении всего сезона - это другое.

Озолиньш работает в тесном контакте с генеральным менеджером команды Гиртсом Анкипасом и руководством команды. Думаю, что о целях сезона поговорим ближе к его началу, сейчас состав укомплектован на 95 процентов и если будут усиления, то только точечные, - передает слова Савицкиса ТАСС.

Напомним, что в конце мая Сандис Озолиньш стал главным тренером рижского «Динамо».