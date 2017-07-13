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Елена Исинбаева: ОКР будет просить IAAF, чтобы сборная выступала под российским флагом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олимпийский комитет России (ОКР) отправит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) письмо с просьбой допустить российских легкоатлетов до участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале под российским флагом.

- От ОКР будет направлено письмо с просьбой в адрес IAAF. Как в этой ситуации отреагирует IAAF, только им известно. Александр Жуков сказал, что IAAF не имеет отношения к Европейскому олимпийскому фестивалю, шефство над ним имеют Европейские олимпийские комитеты, в которых мы имеем стопроцентную поддержку. Так что будем надеяться, что наши спортсмены будут выступать единой командой под одним флагом, - сказала Исинбаева.

IAAF считает, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале российские легкоатлеты должны выступать под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все еще приостановлено, однако в правилах фестиваля отсутствует пункт, позволяющий спортсменам выступать под нейтральным флагом, в связи с чем, требование IAAF невыполнимо.

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