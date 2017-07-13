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Агент Джорджевича: Лука хочет играть в основе «Зенита». Такого шанса не будет, мы покидаем клуб

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента.

«Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает «Зенит». Он готов играть в стартовом составе «Зенита» и хочет этого, однако такого шанса не будет – поэтому мы уходим.

Много ли клубов заинтересованы в нем? Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести еще один такой сезон в «Зените», как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты», – цитирует Глушевича «Спорт день за днем».

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