Андрей Потайчук: Впечатление хорошее, игроки «Спартака», на мой взгляд, были подготовлены к сбору

Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал о первых впечатлениях от команды на сборах в Чехии.

- Многие ребята мне знакомы. Впечатление от команды хорошее, игроки, на мой взгляд, были подготовлены к сбору, многие работали в отпуске индивидуально. Сейчас мы ждем результатов всех тестов: те, которые были у нас в зале, и тест Купера. Тогда сядем и посмотрим, насколько действительно готова команда. Мы уже обсуждали это с Хасаном, нашим тренером по физподготовке: общее впечатление о ребятах – хорошее, – сказал Потайчук в интервью официальному сайту красно-белых.

Напомним, что в апреле Андрей Потайчук вошел в тренерский штаб красно-белых в качестве ассистента главного тренера Вадима Епанчинцева.