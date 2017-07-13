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Андрей Потайчук: Тренерское желание – выигрывать со «Спартаком» и попасть в плей-офф

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал, чего ждать болельщикам от команды в предстоящем сезоне.

 - Задача перед командой поставлена. Мы провели общее собрание, на котором сразу обозначили, что нам нужно усердно работать. Сезон, все мы понимаем, олимпийский – времени на подготовку немного, игры идут практически через день и их много. Наше тренерское желание – выигрывать с этой командой и попасть в плей-офф.

 Чем команда может «зацепить»? Сплоченность, дружный коллектив, затем – работа каждого игрока на результат. В команде есть ребята, которые умеют забивать, умеют творить игру – это то, что вижу я, – сказал Потайчук в интервью официальному сайту красно-белых.

 Напомним, что в апреле Андрей Потайчук вошел в тренерский штаб красно-белых в качестве ассистента главного тренера Вадима Епанчинцева.

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