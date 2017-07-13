Роман Дворянкин: Переход внутриигрового лидерства от Neo к Snax проходит не так просто и гладко, как планировалось

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о неудачных выступлениях состава по CS:GO.

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«Вообще корень всех последних неудач в том, что переход внутриигрового лидерства от Нео к Снаксу проходит не так просто и гладко, как планировалось. Янушу было на первых порах сложновато самому принимать критично важные решения в ситуации когда рядом с тобой сидят такие корифеи как Филип и Виктор. Сейчас это проблема практически ушла, а начало работы с Давидом только укрепит игровое взаимодействие между игроками.



Ну они же все прекрасно понимают. Падение в рейтинге происходит не потому, что кто-то поставил их на 8-е место, а по объективным причинам.



Они спокойно готовятся к Кракову. С мая в команде появился аналитик, который помогает Кубену и Снаксу со статистикой. Я понимаю причину беспокойства, но внутри команда абсолютно спокойна, ребята понимают, что нельзя выигрывать все.



У команды был очень долгий период подъема, который начался с победы на Елиге в конце июля прошлого года. За осень мы выиграли титул и вышли в два финала – на Эпицентре и в Нью-Йорке. Дальше был финал мейджора, чего не было с 2014 года. Была победа в Лас-Вегасе. Естественно, спад должен был случиться. Возможно, мы были обескуражены его глубиной, но ничего критичного не произошло.



Игроки ожидаемо хотят победить в каждом матче, организация и тренерский штаб смотрят на более глобальную перспективу. Мы не очень согласны с подходом Astralis, которые вообще пропустили Кельн ради мейджора. Несмотря на не самый радужный результат, время в Германии мы провели крайне продуктивно, все время между вылетом и футбольным матчем ребята по 7-8 часов в день тренировались, и в Кракове мы увидим другую команду».



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