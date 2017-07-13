«Монако» продлил соглашение с защитником сборной Польши Гликом

«Монако» продлил соглашение с защитником сборной Польши Камилем Гликом. Об этом информирует официальный сайт монегасков.

Как сообщается, новый контракт с 29-летним игроком подписан до конца июня 2021 года. Отметим, что прежнее соглашение действовало до 2020 года.

- Я очень счастлив, особенно после нашего превосходного прошлого сезона. Я хотел бы поблагодарить президента, вице-президента и клуб за этот новый контракт, это прекрасная награда. Цели остаются прежними – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Мы будем защищать титул чемпиона Франции, и продолжим выигрывать, - приводит слова Глика пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне в составе «Монако» Глик провел 53 встречи в различных турнирах, в которых забил 8 мячей.