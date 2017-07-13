Хави: Не буду скрывать, я хочу стать главным тренером «Барселоны»

Бывший капитан и полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о планах на будущее.

«Планирую остаться в Катаре еще на один год. Затем я собираюсь повесить бутсы на гвоздь. У меня была долгая карьера. Настало время новых задач.

Не стану скрывать, рано или поздно я хочу стать тренером «Барселоны». Но сейчас я должен учиться. На это уйдет не один и не два месяца, а целые годы.

Чтобы тренировать такой клуб, как «Барселона», нужно иметь определенный опыт. Но это моя мечта. Хочу однажды оказаться на скамейке «Барсы» в качестве главного тренера», – сказал Хави, слова которого приводит Sport.com.