Кучук встретился с губернатором Ростовской области

В Ростове-на-Дону состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева и главного тренера «Ростова» Леонида Кучука.

Кроме этого на встрече присутствовал новый президент клуба Арташес Арутюнянц. Стороны обсудили состав команды, планы по участию «Ростова» в российских футбольных турнирах, будущий стадион «Ростов-Арена» на левом берегу Дона, новые тренировочные базы для донских футболистов.

Напомним, что 15 июля «Ростов» сыграет выездной матч с «Уралом» в рамках первого тура нового сезона РФПЛ.