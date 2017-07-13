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Андрей Веревко: Ретро-матч «Спартака» точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Спартака» Андрей Веревко рассказал, что ретро-матч клуба красно-белых точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения встречи.

- Ретро-матч состоится, и он будет проведен достойно. Сейчас ведется активная работа с Континентальной хоккейной лигой, ареной «Парк легенд». Это совершенно конструктивная работа, матч точно состоится, просто надо уточнить дату и команду. Думаю, это решится до конца месяца.

Календарь сделан комфортно, поэтому мы точно найдем дату. Арена, на которой состоится матч, очень классная, современная, и тематика игры очень подходит этой чаше. Думаю, всем понравится, - рассказал Веревко в интервью ТАСС.

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