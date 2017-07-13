Нападающий «Лорьяна», которым интересовался «Спартак», переехал в чемпионат Китая

Как сообщает пресс-служба «Цзянсу Сунин», форвард «Лорьяна» Бенжамен Муканджо пополнил ряды китайского клуба.

Отмечается, что контракт 28-летнего игрока рассчитан на два года. В азиатском чемпионате нападающий будет выступать под 38-м номером.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Бенжамен Муканджо забил 13 голов в 25 матчах. Ранее сообщалось, что на игрока претендует московский «Спратак».

Добавим, что наставником «Цзянсу Сунин» является экс-рулевой сборной России Фабио Капелло.