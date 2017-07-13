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Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбурга»

Источник:  ХК «Питтсбург Пингвинз»Комментарии

Сергей Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Об этом в среду заявили президент и генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд и главный тренер Майк Салливан.

- Как и Марк, Сергей добавит нашей команде богатого хоккейного опыта. Его карьера говорит сама за себя. Он естественным образом перейдет на полноценную тренерскую работу, а опыт и уже выстроенные отношения с игроками помогут этому. Во время плей-офф его вклад был бесценным, особенно с точки зрения работы с молодыми защитниками, - рассказал Салливан сайту «Питтсбурга».

Ранее помощником Салливана стал Марк Рекки, а тренер по голкиперам стал Майк Бейли. Гончар работает в клубе на протяжении двух сезонов, выиграв вместе с командой два Кубка Стэнли.

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