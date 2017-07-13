Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбурга»

Сергей Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Об этом в среду заявили президент и генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд и главный тренер Майк Салливан.

- Как и Марк, Сергей добавит нашей команде богатого хоккейного опыта. Его карьера говорит сама за себя. Он естественным образом перейдет на полноценную тренерскую работу, а опыт и уже выстроенные отношения с игроками помогут этому. Во время плей-офф его вклад был бесценным, особенно с точки зрения работы с молодыми защитниками, - рассказал Салливан сайту «Питтсбурга».

1,301 NHL Games

4 All-Star Games

3 Stanley Cups



Gonchar's rewarding hockey career continues as an Assistant Coach: https://t.co/4A9XV61Wws pic.twitter.com/uObfvxFq4m — Pittsburgh Penguins (@penguins) 12 июля 2017 г.

Ранее помощником Салливана стал Марк Рекки, а тренер по голкиперам стал Майк Бейли. Гончар работает в клубе на протяжении двух сезонов, выиграв вместе с командой два Кубка Стэнли.