Олег Терехин: Погребняк не уходит из «Динамо», потому что не хочет терять в зарплате

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о динамовском этапе карьеры Павла Погребняка.

Напомним, на прошедшей во вторник встрече с болельщиками бело-голубых 33-летнй форвард заявил, что его не устраивает нынешнее положение в команде. В прошедшем сезоне ФНЛ он принял участие в восьми играх и результативными действиями не отметился.

- Вам понятно, что делает в «Динамо» Погребняк?

- Вопрос так нельзя ставить. Чтобы знать суть вещей, надо находиться в команде. Мое мнение: человек просто не хочет играть в другом клубе, не хочет терять в зарплате. Почему он не играет? Не знаю, это у тренера надо спрашивать, - сказал Терехин.