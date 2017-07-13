Мэйвезер подразнил Макгрегора во время битвы взглядов (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор провели вторую пресс-конференцию, посвященную грядущему поединку по правилам бокса.
Во время пресс-конференции, которая прошла в Торонто (Канада), состоялась очередная битва взглядов.
Мэйвезер в какой-то момент решил спародировать ужимки и подтанцовки своего оппонента из Ирландии.
Face-to-face again! @FloydMayweather vs. @TheNotoriousMMA at #MayMacWorldTour pic.twitter.com/wUY7Rzy5uM— UFC (@ufc) 12 июля 2017 г.
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