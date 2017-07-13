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Мэйвезер подразнил Макгрегора во время битвы взглядов (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор провели вторую пресс-конференцию, посвященную грядущему поединку по правилам бокса.

Во время  пресс-конференции, которая прошла в Торонто (Канада), состоялась очередная битва взглядов.

Мэйвезер в какой-то момент решил  спародировать ужимки и подтанцовки своего оппонента из Ирландии.


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