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Кержаков назначен на пост координатора команд Академии «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков будет работать в петербургском клубе как координатор футбольных команд Академии.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в обязанности Кержакова входит отслеживание прогресса футболистов Академии и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия - молодежный состав - «Зенит-2» - первая команда. 

Напомним, координатором «Зенита-2», «Зенита»-м и первой команды был назначен бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

Ранее экс-футболист «Зенита» заявил, что больше не будет выступать за сине-бело-голубых. Контракт с петербургским клубом у нападающего истек 30 июня.

Кержаков выступал за петербургский клуб с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2016/17 он отметился одним голом в семи матчах. 

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