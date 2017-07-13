Виталий Прошкин: Возможно, в «Ак Барсе» Зарипов не сможет столько забивать и отдавать, сколько в Магнитогорске

Бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин поделился мнением о перспективах Даниса Зарипова после возвращения в казанский клуб.

– Cможет ли Зарипов сыграть в «Ак Барсе» с той же результативностью, что и раньше? Данис – большой мастер. Но в любом случае, как говорится, один в поле не воин. Все равно нужны центральный и крайний нападающие высокого уровня, чтобы все сошлось, как и раньше, когда в «Ак Барсе» была тройка Морозов – Зиновьев – Зарипов, а в «Магнитке» – Мозякин – Коварж – Зарипов.

Можно сказать, что Зарипов – хоккеист-кудесник. Он может создать гол из ничего. Возможно, в «Ак Барсе» сейчас он не сможет столько забивать и отдавать, сколько в Магнитогорске. Но в нужные моменты Зарипов всегда сможет забить важные голы. Таким бомбардиров как он у нас в России очень мало. Данис уже давно играет на высоком уровне и также будет продолжать играть в «Ак Барсе», – сказал Прошкин в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что 7 июля «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Зариповым. В минувшем сезоне форвард выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17».