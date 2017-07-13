Алексей Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимся

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся.

- Мы надеемся увидеть мяч чемпионата мира осенью. Сейчас идет обсуждение названия, оно должно быть ярким, красочным, емким и запоминающимся. Можно как-то сложно назвать мяч, но это не осядет в памяти.

В отношении «Красавы» была легкая критика, но в итоге название хорошо прижилось. Кто-то говорил, что это вульгаризм, но нам так не кажется. Футбол - это все-таки не научный симпозиум, можно позволить себе какие-то оседающие в памяти понятия. Думаю, что и название мяча чемпионата мира будет выбрано в похожем стиле, - сказал Сорокин ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.