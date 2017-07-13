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Дани Алвес: Атмосфера в команде должна быть веселой, у всех, а не у кого-то одного

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Защитник сборной Бразилии, на днях перешедший в «ПСЖ», считает, что в «Ювентусе» его половину прошлого сезона не понимали

«Вначале были большие проблемы, они (игроки «Ювентуса» - прим. ред.) совсем не понимали меня, - сказал в интервью LEquipe правый защитник сборной Бразилии Дани Алвес, на днях перешедший в «ПСЖ» из «Ювентуса». - И на поле, и вообще. Понадобилось некоторое время, чтобы как-то притереться, а как только наладилось взаимопонимание, пошли результаты. Мне удалось повлиять на атмосферу в команде. К примеру. В раздевалке нельзя было слушать музыку. А я не могу жить без музыки, без танца. Но я ведь не дурак, чтобы лезть со своими правилами. У каждого свои способы настроиться и зарядить энергией других. Я думаю, атмосфера в команде должна быть веселой, именно у всех, а не у кого-то одного. Но ко мне отнеслись с некоторым недоверием. Понемногу недоверие исчезло, и второй круг получился очень неплохой».
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