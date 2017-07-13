Ляказетт забил первый гол за «Арсенал» (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 13 июля, лондонский «Арсенал» в рамках предсезонного турне по Австралии обыграл «Сидней» со счетом 2:0.
Первый гол «пушкарей» на 4-й минуте забил капитан столичного клуба Пер Мертезакер, который по окончании сезона завершит карьеру.
На 83-й минуте отличился французский форвард Александр Ляказетт, который перебрался в «Арсенал» этим летом из «Лиона». Нападающий появился на поле на 68-й минуте, заменив Дэнни Уэлбека.
It only took 15 minutes - @LacazetteAlex has his first goal for @Arsenal 😅— Arsenal FC (@Arsenal) 13 июля 2017 г.
Watch the last few minutes 👉 https://t.co/W8t9lelbgp pic.twitter.com/Qy0iuaybe2
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