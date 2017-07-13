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Ляказетт забил первый гол за «Арсенал» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 13 июля, лондонский «Арсенал» в рамках предсезонного турне по Австралии обыграл «Сидней» со счетом 2:0.

Первый гол «пушкарей» на 4-й минуте забил капитан столичного клуба Пер Мертезакер, который по окончании сезона завершит карьеру.

На 83-й минуте отличился французский форвард Александр Ляказетт, который перебрался в «Арсенал» этим летом из «Лиона». Нападающий появился на поле на 68-й минуте, заменив Дэнни Уэлбека.

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