Представлена форма юниорской команды России (ФОТО)

В инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) проходит презентация новой формы юниорской команды России ддя участия в летнем европейском юношеском Олимпийском фестивале.

В рамках коллекции выпущено 300 комплектов одежды. В состав каждого комплекта входят: парадный костюм, тренировочный костюм, ветровка, футболка с коротким рукавом, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки, полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак, сумка на пояс.

Напомним, что экипировщиком сборной России является компания ZASPORT.