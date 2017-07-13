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Представлена форма юниорской команды России (ФОТО)

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Представлена форма юниорской команды России (ФОТО)

В инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) проходит презентация новой формы юниорской команды России ддя участия в летнем европейском юношеском Олимпийском фестивале.

В рамках коллекции выпущено 300 комплектов одежды. В состав каждого комплекта входят: парадный костюм, тренировочный костюм, ветровка, футболка с коротким рукавом, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки, полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак, сумка на пояс. 

Напомним, что экипировщиком сборной России является компания ZASPORT.

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