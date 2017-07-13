Глеб «Funn1k» Липатников: Скорее всего, Team Liquid выиграет The International 2017

Игрок М19 Глеб «Funn1k» Липатников в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о ближайших планах команды, а также поделился мнением о том, кто выиграет The International 2017.

Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Мы смогли найти общий язык в разрешении большинства наших проблем, естественно, не без помощи извне. Атмосфера царила в основном позитивная, весёлая, иногда во время череды поражений было непросто разбавить обстановку, но мы как-то с этим справились.



В скором времени начнём тренироваться, как только все решат свои личные вопросы. Постараемся максимально использовать время перед The International: сыграть как можно больше игр с командами, которые будут готовиться непосредственно к самому турниру, придумать систему тренировок. А во время чемпионата мира будем отдыхать от доты и наслаждаться просмотром самого турнира.



На мой взгляд, традиция побед между Западом и Востоком продолжится, так как скорее всего выиграет турнир западная команда,Team Liquid. А насчёт второго чемпионства — здесь больше всего шансов у SumaiL и UNiVeRSe, и, возможно, у Puppey, если Team Secret поймают волну».



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