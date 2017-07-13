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Леонид Кучук: Для меня большая честь возглавить «Ростов»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам донского клуба перед стартом нового чемпионата.

- Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как «Ростов». О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики «Ростова» очень любят свою команду, но для меня стала приятным сюрпризом, когда на первую тренировку  после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.

- Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого, - приводит слова Кучука официальный сайт «Ростова».

Напомним, что Кучук возглавил «Ростов» 9 июня. В первом туре РФПЛ желто-синие сыграют на выезде с «Уралом».
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