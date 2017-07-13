Анна Чакветадзе: Кузнецова могла побороться за титул
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась впечатлениями от выступления Светланы Кузнецовой на Уимблдоне.
Напомним, что россиянка уступила в четвертьфинале представительнице Испании Гарбине Мугурусе.
- У Светы за плечами – титулы «Ролан Гаррос» и US Open. Она – в первой десятке рейтинга, находится в хорошей форме. И в нынешних условиях – без Серены Уильямс, без Марии Шараповой – вполне была способна побороться на Уимблдоне за победу. Но в четвертьфинале немного не повезло. Были не лучшие погодные условия, не самая удобная соперница. Мугуруса любит активный теннис, хорошо подает, сама постоянно атакует – на нынешнем турнире такие теннисистки Кузнецовой раньше не встречались. Света неплохо действовала на корте, но в паре ключевых моментов дала Гарбине сделать брейк. Решающие мячи испанка отыграла увереннее, и это принесло ей победу, - рассказала Чакветадзе «Советскому спорту».