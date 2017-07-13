Анна Чакветадзе: У Весниной скоро начнется подъем

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мыслями о результатах Елены Весниной, которая не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал на Уимблдоне.

Напомним, что россиянка, занимающая 16-е место в мировом рейтинге, на этот раз оступилась в Лондоне уже во втором круге, проиграв Виктории Азаренке.

- Это поражение, особенно с учетом того, что Лена потеряет много очков и опустится в рейтинге, - рассказала Чакветадзе «Советскому спорту». - Правда, во многом ей просто не повезло. Преимущество сеяных в том, что в первом-втором круге можно «разогреться» на более слабых соперниках. А тут Весниной в 1/32 финала досталась Виктория Азаренка. Вика, после рождения сына - Лео-Александра - вернулась немного другой. Она стала спокойнее. Пока Азаренка просто играет в свое удовольствие. Лена же, разумеется, думала и о прошлогоднем полуфинале, и об очках. Девушки вообще более чувствительны к таким вещам, чем парни из ATP-Тура. Отсюда – лишнее давление. В матче с Азаренкой у нее были шансы, но Веснину где-то зажало, где-то не хватило терпения, спокойствия. Да и в целом в последние месяцы у нее наблюдается спад. Впрочем, для Елены это типично – стабильности на весь сезон ей не хватало никогда. Зато после любого спада наблюдался подъем. Думаю, с началом летней американской серии Веснина серьезно прибавит.