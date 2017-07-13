Александр Тарханов: На сезон у нас задача – попасть в десятку РФПЛ

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о задачах клуба на грядущий сезон, отметив соперника в 1-м туре РФПЛ.

«На сезон у нас задача – попасть в десятку. Будем играть в каждом матче на победу. Начнется сезон, посмотрим, какие будут расклады.

В первом туре играем с «Ростовом». Это хорошо организованная команда. Они хорошо усилились. Сейчас вообще нет легких соперников», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.