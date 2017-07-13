Защитник Лилейгрен подписал контракт новичка с «Торонто»
Источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»Комментарии
«Торонто» объявил о заключении контракта с защитником Тимоти Лилейгреном.
Как сообщается, следующий сезон 18-летний хоккеист будет выступать либо в чемпионате Швеции, либо в фарм-клубе «Торонто».
В минувшем сезоне Лилейгрен провел 19 матчей за основной состав «Регле» и набрал 5 (1+4) очков.
Напомним, что «Мейпл Лифс» выбрали защитника на драфте 2017 года под общим 17-м номером.
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