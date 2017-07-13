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Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.

В мировом рейтинге тяжеловесов по-прежнему на первом месте находится американец хорватского происхождения Стипе Миочич, который является чемпионом UFC.

Лучший из россиян — Алексей Олейник, который ворвался в топ-10 после победы над американцем Трэвисом Брауном на турнире UFC 213.

Заметный скачок в рейтинге совершил Сергей Харитонов (+7 позиций), который на турнире М-1 в Харбине (Китай) одержал побьеду нокаутом над Рамо Сокуджу.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)
2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)
3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
9. Деррек Льюис (США, 18-5)
10. (+22). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)

... 11. (+1). Александр Волков (Россия, 28-6)
17. (-1). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
23. (+2). Иван Штырков (Россия, 11-0)
26. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
29. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
33. (+7). Сергей Харитонов (Россия, 26-7)
43. (-15). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
45. (+2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
46. (+2). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
57. (+3). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
61. (+2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
62. (+2). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)
68. (0). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
72. (+1). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
76. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
92. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)
99. (NEW). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)

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