Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.

В мировом рейтинге тяжеловесов по-прежнему на первом месте находится американец хорватского происхождения Стипе Миочич, который является чемпионом UFC.

Лучший из россиян — Алексей Олейник, который ворвался в топ-10 после победы над американцем Трэвисом Брауном на турнире UFC 213.

Заметный скачок в рейтинге совершил Сергей Харитонов (+7 позиций), который на турнире М-1 в Харбине (Китай) одержал побьеду нокаутом над Рамо Сокуджу.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)

3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)

4. Кейн Веласкес (США, 14-2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

9. Деррек Льюис (США, 18-5)

10. (+22). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)



... 11. (+1). Александр Волков (Россия, 28-6)

17. (-1). Виталий Минаков (Россия, 20-0)

23. (+2). Иван Штырков (Россия, 11-0)

26. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)

27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)

29. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)

33. (+7). Сергей Харитонов (Россия, 26-7)

43. (-15). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)

45. (+2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

46. (+2). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

57. (+3). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)

61. (+2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

62. (+2). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)

68. (0). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)

72. (+1). Алексей Стоян (Россия, 5-2)

76. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)

92. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

99. (NEW). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)