Сергей Фурсенко: Кержаков закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что нападающий питерской команды Александр Кержаков завершил игровую карьеру.
- Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами «Зенита», - сказал Фурсенко «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Кержаков назначен на пост координатора команд Академии «Зенита».
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