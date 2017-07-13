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Сергей Фурсенко: Кержаков закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что нападающий питерской команды Александр Кержаков завершил игровую карьеру.

- Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами «Зенита», - сказал Фурсенко «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Кержаков назначен на пост координатора команд Академии «Зенита».

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