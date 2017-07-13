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Ирина Аввакумова: Девятого августа вылетаем в Куршевель, где пройдут первые соревнования

Источник:  ТАССКомментарии

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, что этап летнего Гран-при во французском Куршевеле для нее первым стартом в сезоне.

- Сейчас мы проводим сборы в Словении, уже прыгаем с трамплина. Здесь будем тренироваться до 16 июля. После этого с 24 июля мы будем готовиться в Чайковском, а 9 августа вылетаем в Куршевель, где пройдут первые соревнования.

Прыжки даются хорошо, работаю с личным тренером. Все проблемы, которые были, тихонько решаем, сейчас уже есть улучшения и в качестве, и в красоте прыжка. В пятницу будем пробовать новый комбинезон и лыжи, - рассказала Аввакумова ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне Аввакумова перенесла две операции, на колене и по устранению риноснусита.

В феврале спортсменка сломала ребро, но смогла выступить на чемпионате мира в финском Лахти, показав 12-й результат. В ходе этого турнира россиянка почувствовала боль в колене, из-за чего она пропустила заключительный этап Кубка мира, в итоге заняв девятое место в общем зачете среди женщин.

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