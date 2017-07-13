Шаматава вернется на ринг 18 августа

Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра на турнире PrimeSelection 18 августа в Краснодаре.

Титульная встреча была запланирована на 15 июня, однако спортсмен был госпитализирован в день боя с угрозой для жизни в реанимацию в Краснодаре. Врачи диагностировали пневмомедиастинум. Спустя несколько дней, пройдя обследование, боец был выписана из отделения торакальный хирургии в удовлетворительном состоянии. На текущий момент россиянин полностью восстановился, прошел повторное полное медицинское обследование и заявил о своей готовности выйти на ринг.

«По телевизору все кажется так легко, но мало кто понимает, каким трудом это все достается. За всеми победами, титулами и наградами скрывается очень тяжёлая работа и очень тернистая дорога. Даже машины иногда ломаются. Никогда не судите спортсмена за его неудачу или провал, так как вы и представить не можете, через какие препятствия и трудности он проходит. Жизнь в спорте труднее, но интереснее. Она требует проявить силу воли и терпение. Если ты спортсмен, гордись этим, пусть даже, если ты не чемпион. И помни «никогда не сдавайся».

Соперник российского спортсмена Реймисон Бруно Соуза по прозвищу «Муравей» владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В его активе беспроигрышная серия из 9 побед.

Бой пройдет в Краснодаре и станет главным событием турнира Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ.