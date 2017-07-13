Хьюи Фьюри: Мы с Тайсоном будем править тяжелым весом много лет
Британский тяжеловес Хьюи Фьюри уверен в том, что уже будущей осенью ему удастся стать чемпионом мира.
- Между мной и Тайсоном нет никакой конкуренции. Мы оба знаем, что будем править дивизионом тяжеловесов много лет. К кому бы ни переходили отдельные титулы - мы побьем всех.
Тайсон всегда будет рядом, чтобы дать мне ценные советы и подсказать правильный путь, - рассказал 22-летний Хьюи.
Hughie Fury: Me and Tyson Will Rule The Division For Years https://t.co/YNEyZQSeAD #boxing pic.twitter.com/kaj3ZMgyMA— BoxingScene.com (@boxingscene) 13 июля 2017 г.
Напомним, двоюродный брат Тайсона Фьюри 23 сентября в Манчестере сразится с новозеландцем Джозефом Паркером за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе.
Тайсон завладел титулами IBF, WBA и WBO в 2015 году, победив Владимира Кличко в Дюссельдорфе, однако после этого «Цыганский король» на ринг не выходил. Он потерял все свои регалии, а затем и боксерскую лицензию, будучи обвиненным в употреблении кокаина.
Тем не менее, Тайсон надеется принять участие в андеркарте вечера 23 сентября.
- Было бы здорово снова получить возможность боксировать в ближайшее время. Мы с Хьюи будем править тяжелым весом вместе. Я действительно верю в это, - заявил Тайсон Фьюри.