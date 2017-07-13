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Хьюи Фьюри: Мы с Тайсоном будем править тяжелым весом много лет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Британский тяжеловес Хьюи Фьюри уверен в том, что уже будущей осенью ему удастся стать чемпионом мира.

- Между мной и Тайсоном нет никакой конкуренции. Мы оба знаем, что будем править дивизионом тяжеловесов много лет. К кому бы ни переходили отдельные титулы - мы побьем всех.

Тайсон всегда будет рядом, чтобы дать мне ценные советы и подсказать правильный путь, - рассказал 22-летний Хьюи.

Напомним, двоюродный брат Тайсона Фьюри 23 сентября в Манчестере сразится с новозеландцем Джозефом Паркером за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе.

Тайсон завладел титулами IBF, WBA и WBO в 2015 году, победив Владимира Кличко в Дюссельдорфе, однако после этого «Цыганский король» на ринг не выходил. Он потерял все свои регалии, а затем и боксерскую лицензию, будучи обвиненным в употреблении кокаина.

Тем не менее, Тайсон надеется принять участие в андеркарте вечера 23 сентября.

- Было бы здорово снова получить возможность боксировать в ближайшее время. Мы с Хьюи будем править тяжелым весом вместе. Я действительно верю в это, - заявил Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: Я жирный ублюдок, которому нужно сбросить 50 кг, чтобы вернуться на ринг



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