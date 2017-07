Хьюи Фьюри: Мы с Тайсоном будем править тяжелым весом много лет

Британский тяжеловес Хьюи Фьюри уверен в том, что уже будущей осенью ему удастся стать чемпионом мира.

- Между мной и Тайсоном нет никакой конкуренции. Мы оба знаем, что будем править дивизионом тяжеловесов много лет. К кому бы ни переходили отдельные титулы - мы побьем всех.

Тайсон всегда будет рядом, чтобы дать мне ценные советы и подсказать правильный путь, - рассказал 22-летний Хьюи.

