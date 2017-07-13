Михаил «Misha» Агатов: Объективно мы понимали, что на The International мы вряд ли поедем

Капитан М19 Михаил «Misha» Агатов в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал о том, как попал в М19, поведал о выступлении на квалификации к The International 2017, а также поделился ближайшими планами команды.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Случилось так, что Я, Игорь (iLTW), Funn1k и Muriel играли в Double Dimension. С нами ещё был Undershock (Дмитрий Большаков), но у нас возникали недопонимания. Без обид и злостей, но решили разойтись.



Нам очень понравилось играть с Funn1k. Он опытный, адекватный, способный. Из всех оффлейнеров он был самым ценным вариантом. Также нас приятно удивил Muriel. Раньше он играл на керри, но нам показалось, что у него хорошее понимание игры и общий скилл. И как человек он тоже очень хороший, с ним приятно играть. Мы видим в нем перспективу.



Мы очень тесно общались с Nix. Нам показалось, что с ним было бы круто играть, он очень хороший игрок, со многих сторон. Мы решили попробовать поиграть КВшки без организаций, у нас круто выходило. Получилось так, что до нас Nix проходил тестирование в М19 с другим составом. И Anahronix — наш текущий менеджер — искал организацию по всему СНГ и договорился с М19, что он соберет состав и станет его менеджером. В итоге он пробовал какой-то стак с Nix, а потом мы взяли оттуда Nix — он согласился играть с нами — и поговорили с Anahronix. Мы даже не тестировались туда, а разговаривали — о взглядах на профессиональную доту, как должна выглядеть команда, как она должна развиваться. Наши мнения сошлись и мы решили поиграть.



Атмосфера была хорошей. Мы не упали духом, не задизморалились. У нас команда ведь собралась недавно и нам не хватало инструментов, чтобы остаться в плей-оффе. Не было заготовок, мы были растеряны. Просто не успели натренировать то, чем будем играть, импровизировали почти все игры. Так что мы не особо рассчитывали выиграть бо3 или бо5 против команд, которые играют вместе гораздо дольше, чем мы. Объективно мы понимали, что на The International мы вряд ли поедем. Я думал, что Cyber Anji выступят гораздо лучше. Effect должны были выступить получше. Удивило то, насколько были сильны Team Empire. Они оказались гораздо сильнее всех остальных команд в СНГ, не считая Virtus.pro. Ещё мы ожидали, что Gambit хорошо выступят и зайдут в плей-офф, но у них не пошло.



Мы будем тренироваться и играть на всех турнирах, которые можем. И, самое главное, продолжать искать свой стиль. На время самого International мы сделаем перерывчик и посмотрим матчи, это очень важно».



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