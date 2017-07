Боб Арум: Есть множество городов и арен, где мы можем организовать повторный бой Пакьяо с Хорном

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о том, где может состояться повторный поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном.

- Я знаю, что каждый австралийский штат заинтересован в том, чтобы организовать второй бой Мэнни с Хорном. Также я уже получил заманчивое предложение от своих партнеров из Саудовской Аравии.

Есть множество городов и арен, где может быть проведен этот поединок. Пока я не могу сказать, где именно и когда он состоится, - заявил Арум, представляющий интересы обоих боксеров.

Arum Unsure of When and Where Pacquiao-Horn II Would Land https://t.co/vV6BaY4Yud #boxing pic.twitter.com/FsVJWZGBHz