Павел Зубов утвержден главным тренером «Сибири»
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Павел Зубов официально назначен главным тренером «Сибири», сообщает «Чемпионат».
Ранее 44-летний специалист исполнял обязанности наставника команды.
Тренерскую карьеру Зубов начал в жлобинском «Металлурге», работая сначала помощником, а потом став главным тренером.
«Зубов подписал новый контракт и утвержден в качестве главного тренера команды», - сказал генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.
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