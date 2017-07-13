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Павел Зубов утвержден главным тренером «Сибири»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Павел Зубов официально назначен главным тренером «Сибири», сообщает «Чемпионат».

Ранее 44-летний специалист исполнял обязанности наставника команды.

Тренерскую карьеру Зубов начал в жлобинском «Металлурге», работая сначала помощником, а потом став главным тренером.

«Зубов подписал новый контракт и утвержден в качестве главного тренера команды», - сказал генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

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