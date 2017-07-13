Павел Зубов утвержден главным тренером «Сибири»

Как стало известно «Советскому спорту» скандально известный форвард Михаил Анисин уже подписал с бело-голубыми контракт на один год.

Анисина вернули в «Динамо»… Мудрый ход или лихая авантюра? Как стало известно «Советскому спорту» скандально известный форвард Михаил Анисин уже подписал с бело-голубыми контракт на один год.

Бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин поделился мнением о перспективах Даниса Зарипова после возвращения в казанский клуб.

Виталий Прошкин: Возможно, в «Ак Барсе» Зарипов не сможет столько забивать и отдавать, сколько в Магнитогорске

Виталий Прошкин: Возможно, в «Ак Барсе» Зарипов не сможет столько забивать и отдавать, сколько в Магнитогорске Бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин поделился мнением о перспективах Даниса Зарипова после возвращения в казанский клуб.

Генеральный директор «Спартака» Андрей Веревко рассказал, что ретро-матч клуба красно-белых точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения игры и состав команды.

Андрей Веревко: Ретро-матч «Спартака» точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения Генеральный директор «Спартака» Андрей Веревко рассказал, что ретро-матч клуба красно-белых точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения игры и состав команды.

Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал от том, что ждать от команды в предстоящем сезоне.

Андрей Потайчук: Тренерское желание – выигрывать со «Спартаком» и попасть в плей-офф

Андрей Потайчук: Тренерское желание – выигрывать со «Спартаком» и попасть в плей-офф Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал от том, что ждать от команды в предстоящем сезоне.

Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал о первых впечатлениях на сборах команды в Чехии.

Андрей Потайчук: Впечатление хорошее, игроки «Спартака», на мой взгляд, были подготовлены к сбору

Андрей Потайчук: Впечатление хорошее, игроки «Спартака», на мой взгляд, были подготовлены к сбору Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал о первых впечатлениях на сборах команды в Чехии.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

Форвард сборной Дании перешел в «Йокерит». Таблица переходов КХЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.