Мугуруса разгромила Рыбарикову и вышла в финал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса взяла верх над словачкой Магдаленой Рыбариковой в полуфинале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 4 минуты, - 6:1, 6:1.
Испанка три раза подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила одиннадцать невынужденных ошибок. У ее соперницы три эйса и восемь виннеров.
В финале Мугуруса встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) - Джоанна Конта (Великобритания).
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Рыбарикова М. (Словакия) - 6:1, 6:1
Место и дата
13 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
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