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Мугуруса разгромила Рыбарикову и вышла в финал Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса взяла верх над словачкой Магдаленой Рыбариковой в полуфинале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 4 минуты, - 6:1, 6:1.

Испанка три раза подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила одиннадцать невынужденных ошибок. У ее соперницы три эйса и восемь виннеров.

В финале Мугуруса встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) - Джоанна Конта (Великобритания).

Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Рыбарикова М. (Словакия) - 6:1, 6:1

Место и дата

13 июля 15:00, , Онлайн-трансляция

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