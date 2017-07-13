Virtus.pro продлила контракты с составом по Dota 2

Организация Virtus.pro объявила о продлении контрактов с игроками состава по Dota 2.



Новые контракты с пятью игроками и тренером были заключены до конца 2018 года.



«Я очень рад, что мы подписали новые контракты и продолжим представлять Virtus.pro. Нам очень комфортно играть вместе, решение о продлении мы принимали всей командой. Это наш общий и осознанный выбор. Мы прекрасно знаем, что мы можем сейчас и на что способны в будущем. Чем дольше мы играем вместе, тем лучше становимся.



Мы очень ценим, что такая возможность есть в Virtus.pro, где для нас созданы все условия – нам остается только тренироваться и стремиться побеждать на каждом турнире. Теперь все мысли заняты The International 2017, к которому мы усиленно готовимся. Спасибо Virtus.pro за доверие и большой привет всем фанатам нашей команды!» – поделился эмоциями капитан состава Алексей «Solo» Березин.



«Сегодня очень важный день для нас всех. Я рад объявить, что за несколько недель до старта TI7 мы продлили соглашения с составом по Dota 2 – ребята будут защищать наши цвета до конца 2018 года. Это были не самые простые переговоры, для состава очень важно иметь всё необходимое для спокойной и продуктивной подготовки. Нашей организации удалось предложить комфортные условия и обеспечить ребят всем, что поможет составу по Dota 2 достигнуть самых высоких целей. Наши отношения с игроками в ключевых дисциплинах теперь носят долгосрочный характер, что создает стабильную среду и позволяет Virtus.pro поступательно развиваться на конкурентном киберспортивном рынке», – прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Напомним, что состав выступает за Virtus.pro с сентября 2016 года.





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