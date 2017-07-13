Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

МВД: Полуголых толп, ходящих по улицам во время чемпионата мира, не будет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что правоохранительное ведомство намерено жестко пресекать нарушения общественного порядка во время предстоящего чемпионата мира.

«В наших городах РФ не будет полуголых толп, ходящих по улицам и площадям, эти факты будут однозначно жестко пресекаться», - сказал Горовой на заседании президиума совета законодателей РФ.

По его словам, личному составу МВД нужен инструментарий для этой работы. «Я буду благодарен, если по крайне мере города проведения чемпионата мира со вниманием подойдут к этим вопросам», - заметил замминистра.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимсяГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся.Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018Об этом сообщил в понедельник замгубернатора региона Юрий МолодченкоИгорь Лебедев: Доказательств коррупционных связей ФИФА с Россией не существуетЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение по поводу скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, о котором сегодня подробно писал «Советский спорт».Стали известны 24 города России, в которых пройдет тур кубка ЧМ-2018Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018Издание Daily Mail ошарашило своего читателя новостью: Россия, конечно, готова к ЧМ-2018, но явно не может себе его позволить.Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на сезонную заявку, а не на поле.В ФИФА отказались менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканала ВВСКак сообщает RT, в ФИФА не намерены менять время начала финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщикаBBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за УимблдонаРяд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года.«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедерацийНемецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираЧем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираБыло неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещалБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.Британская делегация оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Британский консул Томас Риган оценил объекты в Нижнем Новгороде, задействованые в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробокВедущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением. Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.Мэр Казани: Несмотря на высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда растиМэр Казани Ильсур Метшин уверен в том, что опыт Кубка конфедераций пригодится городу в процессе подготовки к чемпионату мира-2018.На чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила БорзыкинаНа чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги Кубка конфедераций.Александр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидитеАлександр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидитеЭкс-форвард сборной России Александр Кержаков – о Кубке конфедераций, новом «Зените» и своем будущем.«Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта». Халк – о Китае и возвращении в Россию«Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта». Халк – о Китае и возвращении в РоссиюФорвард «Шанхай СИПГ» Халк в эфире VK Live – о Кубке конфедераций, Роналдо, Марадоне и предстоящем чемпионате мира в России.Халк: Если «Зенит» позовет обратно – с радостью вернусьХалк: Если «Зенит» позовет обратно – с радостью вернусьБывший нападающий «Зенита» приехал в Петербург на финал Кубка конфедераций и поговорил о России, чемпионате Китая и сборной Бразилии.
Футбол
Сергей Фурсенко: Кержаков закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции
MMA
Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10
Футбол
«Рубин» выкупил права на показ своих матчей РФПЛ
Теннис
Анна Чакветадзе: Кузнецова могла побороться за титул
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости