МВД: Полуголых толп, ходящих по улицам во время чемпионата мира, не будет

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что правоохранительное ведомство намерено жестко пресекать нарушения общественного порядка во время предстоящего чемпионата мира.

«В наших городах РФ не будет полуголых толп, ходящих по улицам и площадям, эти факты будут однозначно жестко пресекаться», - сказал Горовой на заседании президиума совета законодателей РФ.

По его словам, личному составу МВД нужен инструментарий для этой работы. «Я буду благодарен, если по крайне мере города проведения чемпионата мира со вниманием подойдут к этим вопросам», - заметил замминистра.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.