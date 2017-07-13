Динияр Билялетдинов: В матче за Суперкубок буду болеть за «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о клубных симпатиях в матче за Суперкубок страны между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

- Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» смотреть буду обязательно. И обязательно буду болеть за «Локо». К тому же, железнодорожники играют на домашней арене. Праздник!

- На кого ставите в этой встрече?

- На «Локомотив» конечно. «Спартак» можно обыграть за счет дисциплины в обороне, это в первую очередь. Еще на контратаках нужно ловить красно-белых, необходимо воспользоваться свободными зонами, которые команда Карреры точно периодически будет оставлять. Про стандартные положения не стоит забывать, это, своего рода, козырь.

Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив» в Черкизове завтра и начнется в 21:30 по московскому времени.