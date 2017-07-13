Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Динияр Билялетдинов: В матче за Суперкубок буду болеть за «Локомотив»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о клубных симпатиях в матче за Суперкубок страны между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

- Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» смотреть буду обязательно. И обязательно буду болеть за «Локо». К тому же, железнодорожники играют на домашней арене. Праздник!

- На кого ставите в этой встрече?

- На «Локомотив» конечно. «Спартак» можно обыграть за счет дисциплины в обороне, это в первую очередь. Еще на контратаках нужно ловить красно-белых, необходимо воспользоваться свободными зонами, которые команда Карреры точно периодически будет оставлять. Про стандартные положения не стоит забывать, это, своего рода, козырь.

Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив» в Черкизове завтра и начнется в 21:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Динияр Билялетдинов: Пока не ясно, как будет работать новый лимитЭкс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался на тему лимита.Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку»Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего выступления клубов в еврокубках.Нападающий «Лорьяна», которым интересовался «Спартак», переехал в чемпионат КитаяКак сообщает пресс-служба «Цзянсу Сунин», форвард «Лорьяна» Бенжамен Муканджо пополнил ряды китайского клуба.«Анжи» арендовал у «Спартака» полузащитника Гулиева«Анжи» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника москвичей Аяза Гулиева. Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Алексей Игонин: Дзюба забьет за «Спартак» четыре «Зениту», и фанаты его простятАлексей Игонин: Дзюба забьет за «Спартак» четыре «Зениту», и фанаты его простятЭкс-капитан «Зенита» о нынешних переменах в команде и судьбе Смолова.«Спартак» объявил о продлении контракта с Зе ЛуишемНападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш продолжит выступления за московский «Спартак».«У нас слабая оборона? Будем атаковать». Как «Локомотив» готовится к Суперкубку«У нас слабая оборона? Будем атаковать». Как «Локомотив» готовится к СуперкубкуГлавный тренер «Локо» Юрий Семин и новый капитан команды Игорь Денисов ответили, как противостоять чемпиону, имея проблемы с составом.Юрий Сёмин: Команде нужно укрепление, но доверяю тем, кто играл в прошлом годуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие позиции хотел бы усилить.Юрий Сёмин: Ничего страшного в позднем начале матча за Суперкубок не вижуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не видит проблем в позднем начале матча за Суперкубок России.Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие ЧорлукиПолузащитник Игорь Денисов выйдет с капитанской повязкой в матче со «Спартаком».Физиотерапевт Сан Мартин приступил к работе в «Спартаке»Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, входящий в тренерский штаб сборной России, приступил к работе в московском «Спартаке».«Советский спорт» разыгрывает билеты на матч Суперкубка России«Советский спорт» разыгрывает две пары билетов на матч Суперкубка России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка России «Локомотивом».Сергей Прядкин обратился к российским болельщикам с просьбой вести себя адекватноПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин выступил с обращением к российским болельщикам.«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует Каррера«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует КаррераИстории о том, как итальянец выжигает искру из людей, стали классикой.Артем Ребров: Теперь мне нужно доказывать тем людям, которые считают, что я не смогу повторить успехВратарь «Спартака» Артем Ребров – перед матчем за Суперкубок России против «Локомотива».Аршак Корян: Возвращение в «Локомотив» - большой шаг впередНападающий «Локомотива» Аршак Корян прокомментировал свой переход в московский клуб.Корян перешел в «Локомотив»Нападающий Аршак Корян подписал контракт с московским «Локомотивом».Массимо Каррера: Новый лимит поможет сборной РоссииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о новом лимите на легионеров.Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансферомГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем за Суперкубок против «Локомотива» - о замене Зобнина и трансферах.
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку»
Футбол
МВД: Полуголых толп, ходящих по улицам во время чемпионата мира, не будет
Теннис
Мугуруса разгромила Рыбарикову и вышла в финал Уимблдона
Хоккей
Павел Зубов утвержден главным тренером «Сибири»
все новости