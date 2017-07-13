Кори Шнайдер: Надеемся, что Хишир сможет раскрыться. Все говорят, что у него невероятный талант

Голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер поделился мнением о нападающем Нико Хишире.

- Наш клуб решил, что Хишир лучше всего отвечает нашим требованиям. Я понимаю, что в 18 лет сложно справиться с давлением, оказавшись первым номером на драфте. Но мы его тепло встретим. Если он попадет в команду прямо со сборов, мы постараемся сделать все, чтобы он почувствовал себя комфортно. Надеемся, что он сможет раскрыться. Все говорят, что у него невероятный талант, - приводжит слова Шнайдера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Девилз» выбрали Хишира под первым номером драфта 2017 года.