Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку»

Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего выступления клубов в еврокубках.

- «Спартак» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов, «Локомотив» - опять в Лиге Европы.

- Перспективы в каждом из турниров стоит оценивать по-разному. «Спартак» хоть и будет при жеребьевке в первой корзине (как чемпион России – прим. Ред.), с ним в группу точно попадут не только большие клубы, но и менее именитые неуступчивые команды. Но тем интереснее! Шансы на выход из группы – 50 на 50.

У «Локомотива» шансов пролезть через групповой этап и пройти как можно дальше в плей-офф больше. Все-таки уровень конкуренции внутри турнира не такой серьезный, как в ЛЧ. Многие команды играют смешанным составом, кому-то откровенно не везет. «Локо» будет попроще.