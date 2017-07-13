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Динияр Билялетдинов: Пока не ясно, как будет работать новый лимит

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался на тему лимита.

- После ЧМ-2018 формулу лимита изменят. Повлияет ли это на развитие футбола в стране?

- Смотря какие цели ставит перед собой футбольное руководство страны. Еще ведь будут вопросы к клубам, у кого сейчас легионеров больше чем нужно. Что они будут с ними делать? Возможно, легионеры с давними контрактами не будут попадать под это правило. Иначе не избавляться же клубам впопыхах от лишних игроков. Пока не ясно, как это все будет работать.

Новый лимит поможет тем клубам, политика которых предусматривает успешное развитие в таких рамках. Одним проще купить игрока, а не растить своего. Другие, как «Краснодар», наоборот – строят академии, надеются на внутренний ресурс. В общем, дальше видно будет, как это скажется.

Согласно новой формуле, лимит будет ограничивать количество легионеров не на поле, а в сезонной заявке клуба. Одними из возможных вариантов называют формулы «10+15» и «8+17», где первое число – количество иностранцев.

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