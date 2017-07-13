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Егор Титов: Помощники не выбирают работу, им ее предлагают

Комментарии

Егор Титов, помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал, как он оказался в сибирском клубе.

- Как вы пришли в «Енисей»? Как долго думали над предложением?
- Это больше вопрос к Аленичеву. Он был здесь, на разведке, приезжал знакомиться с руководством. Подписывал контракт тоже он. Помощники и тренерский штаб подписывают все документы вместе с ним, - цитируют Титова Sibnovosti.ru.

- Перед переходом в «Енисей» с кем-то советовались?
- Помощники не выбирают работу. Помощникам предлагают работу. Понятно, что мы готовы идти работать. Но советоваться и выбирать — дело главного тренера. Помощники же не могут за него выбирать. Мне совет не нужен. Главное - выполнить задачи, поставленные перед клубом и командой.

- Поступали ли вам предложения возглавить какой-либо клуб и начать карьеру главного тренера?
- Чтобы стать главным тренером какой-либо команды, нужно иметь категорию Pro. Пока что у меня такой категории нет.

- Каковы ваши обязанности? Можно ли вас назвать простым помощником Аленичева или у вас более широкий функционал?
- У нас в тренерском штабе уже давно все отработано. Это касается работы и на футбольном поле, и вне него. Нами сначала проводится вся тренировочная работа с футболистами, после чего информация доносится до главного тренера и до тех же футболистов. Тут все работают в связке.

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