«Зенит» провел двусторонку на стадионе «Санкт-Петербург»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Футболисты «Зенита» 13 июля провели двусторонний матч на стадионе «Санкт-Петербург».
Встреча закончилась со счетом 2:2, в составе «синих» дубль оформил Артем Дзюба, а у «белых» голы забили Жулиано и Александр Кокорин.
Сегодня команда сыграла двусторонний матч на стадионе @spb_stadium. Счет — 2:2 (дубль Дзюбы за «синих»; Жулиано и Кокорин за «белых») ⚽️ pic.twitter.com/92JKFS3JbC— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 июля 2017 г.
Напомним, «Зенит» стартует в чемпионате России 16 июля выездным матчем против «СКА-Хабаровска». Первый матч в Петербурге сине-бело-голубые проведут 22 июля против «Рубина».
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