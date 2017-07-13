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ЦСКА подписал американского центрового Хантера

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

ЦСКА подписал контракт с центровым Отелло Хантером, сообщается на официальном сайте армейцев.

Соглашение с американцем (31 год, 203 см) рассчитано на два года.

Хантер является выпускником университета «Огайо Стэйт», по окончании которого в 2008 году он оказался в клубе НБА «Атланта». В составе «ястребов» он провел два сезона, приняв участие в 27 матчах в качестве резервиста и периодически появляясь в составе команды D-лиги «Анахайм». Затем перебрался в Европу, где защищал цвета греческого «Илисиакоса», итальянского «Динамо Сассари», украинского «Азовмаша», испанского «Вальядолида», итальянского «Монтепаски», греческого «Олимпиакоса» и испанского «Реала», также отметившись двумя визитами в Китай в 2011-м («Шандон Лайонс») и 2013-м («Чжансу Дрэгонс»). В его послужном списке два золота чемпионатов Греции (2015, 2016), победы в Суперкубке Италии (2013) и Кубке Испании (2017).

В минувшем сезоне в составе «Реала» Хантер принял участие в 35 матчах Евролиги (7,6 очка, 4,5 подбора, 65,5% двухочковых) и 30 поединках чемпионата Испании (6,4 очка, 4,6 подбора).

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