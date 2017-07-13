ЦСКА подписал американского центрового Хантера
ЦСКА подписал контракт с центровым Отелло Хантером, сообщается на официальном сайте армейцев.
Соглашение с американцем (31 год, 203 см) рассчитано на два года.
Хантер
является выпускником университета
«Огайо Стэйт», по окончании которого в
2008 году он оказался в клубе НБА «Атланта».
В составе «ястребов» он провел два
сезона, приняв участие в 27 матчах в
качестве резервиста и периодически
появляясь в составе команды D-лиги
«Анахайм». Затем перебрался в Европу,
где защищал цвета греческого «Илисиакоса»,
итальянского «Динамо Сассари», украинского
«Азовмаша», испанского «Вальядолида»,
итальянского «Монтепаски», греческого
«Олимпиакоса» и испанского «Реала»,
также отметившись двумя визитами в
Китай в 2011-м («Шандон Лайонс») и 2013-м
(«Чжансу Дрэгонс»). В его послужном
списке два золота чемпионатов Греции
(2015, 2016), победы в Суперкубке Италии
(2013) и Кубке Испании (2017).
В минувшем сезоне в составе «Реала» Хантер принял участие в 35 матчах Евролиги (7,6 очка, 4,5 подбора, 65,5% двухочковых) и 30 поединках чемпионата Испании (6,4 очка, 4,6 подбора).